Фото: МВД по краю

20 июня жительница Красноярска прыгнула в Енисей спасать свою собаку и чуть не утонула сама. Помощь ей оказались бдительные граждане и полицейские. Об этом сообщает МВД по краю.

Днем в дежурную часть отдела полиции сообщили, что в районе улицы Краснофлотской тонет женщина в Енисее. Неподалеку от этого места находился патруль полицейских. Инспектор Александр Шадрин и командир роты ППСП Евгений Косов получили сообщение по рации и сразу же выдвинулись на помощь. Надо было спешить, ведь женщину уносило течением все дальше. Когда Косов оказался на берегу реки, он, не раздумывая и секунды, отправился вместе с неравнодушными гражданами на выручку.

Совместными усилиями им удалось вытащить красноярску на сушу, которая уже потеряла все силы и была без сознания. Старший сержант полиции оказал ей доврачебную помощь. К счастью, женщина пришла в себя. Стражи порядка вызвали бригаду медиков. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, она находится у себя дома.

Позже выяснились все детали истории. Оказалось, что 42-летняя женщина намеренно прыгнула в реку, чтобы спасти свою собаку, но, не рассчитав силы, стала тонуть. С питомцем все хорошо.