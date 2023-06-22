Михаил Котюков анонсировал отставки среди чиновников Красноярского края

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Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков сообщил о скорых «кадровых решениях» в региональном правительстве. По словам врио, он дает текущему составу администрации проявить себя, но получается это не у всех. Поэтому сейчас «назревает вопрос» об отставках, которые произойдут в ближайшие месяцы.

– Не надо пытаться возродить то, что когда-то было и объективно уходит. Мы можем потерять много времени. Нам нужно попытаться найти новые решения. Многие вопросы, согласен абсолютно, требуется не просто перезагрузить, а где-то – начать с нуля, – заявил Котюков.

Отметим, что вопрос об отставках врио губернатора не поднимал отдельно: заявление прозвучало в ходе доклада врио председателя правительства Сергея Верещагина. Котюков озвучил свои комментарии к докладу, в ходе которого и сообщил о вопросе с отставками.