В Красноярске на Коммунальном мосту планируют велосипедную дорожку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Коммунальном мосту может появиться велосипедная дорожка. С одной стороны идея уместная и актуальная, учитывая, сколько сейчас горожан пересели на велосипеды. В теплое время года это вообще популярная тема. А отдельная велодорожка обеспечит безопасность. Но с другой стороны, каким образом это устроить? Мост ведь ограничен по ширине, ни сбоку не придела, ни у машин полосу не забрать.

Администрация города решила спросить мнения красноярцев в соцсетях: согласны ли они, чтобы одну из пешеходных дорожек, справа или слева, отдали велосипедистам. Тогда вторая остается для любителей прогуляться по мосту пешком. И уже по итогам опроса будет приниматься решение, пишут Sibnovosti.