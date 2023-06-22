В Красноярске ищут женщину, тащившую за лапу кота. Стоп-кадр видео

В Красноярске ищут женщину, которая неласково обращалась с домашним питомцем. Да что там – совсем негуманно: сначала несколько раз ударила, а потом и вовсе потащила его за лапу. Видео появилось в «ЧП Красноярск», на котором все видно. Вот женщина отходит от подъезда дома и поначалу животное в нее в руке, подмышкой. Потом она бьет его пару раз, опускает, тянет за переднюю лапу так, что задними он волочится по асфальту. А когда огрызается и царапается, снова шлепает его.

Подписчики возмутились. Даже те, которые животных не привечают: «Не люблю котов, скорее терплю, но это же живое существо. Как вообще возможно такое поведение?»

В полиции «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали, что накануне, 21 июня, вечером в отдел полиции №6 поступило заявление по этому случаю. Участковые проводят проверку и устанавливают личность женщины.