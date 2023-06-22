Фото: МВД по краю

Житель Минусинска хотел покатать супругу и украл велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейские быстро нашли злоумышленника. Любвеобильным кавалером оказался 47-летний мужчина, который решил зайти в гости к знакомому. Однако дома никого не было. Мужчина не растерялся и украл из сарая велосипед «Forward», а после этого пригласил свою супругу покататься по городу на двухколесном «железном коне».

Романтическое свидание закончилось продажей краденного велосипеда за 500 рублей. Эти деньги были потрачены на спиртное.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы. Велосипед возвращен владельцу.