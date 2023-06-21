В Красноярске возведут вахтовый поселок для строителей метро

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске построят вахтовый поселок для работников, которые будут задействованы в строительстве метро. Он будет рассчитан на 4,5 тысячи человек: здания будут модульными, и помимо жилья будут включать всю необходимую инфраструктуру вроде столовой.

Сам городок разместят в Солонцах, недалеко от ЖК «Ясный». Разрешение на размещение временного поселка выдано мэрией до 2026 года.

Отметим, что в городе уже начались подготовительные работы на месте будущей станции на улице Молокова. Также Госэкспертиза недавно одобрила проект станции в районе площади Революции, где вскоре также начнется перенос коммуникаций.