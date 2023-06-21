В Красноярске высадят 50 тысяч деревьев в этом сезоне

Фото: тг-канал Владислава Логинова

В Красноярске высадят 50 тысяч деревьев в этом благоустроительном сезоне. Как сообщает мэр города Владислав Логинов в своем телеграм-канале, значительная часть работ уже выполнена.

Логинов заявил, что задачу по озеленению города ставит перед администрацией глава Красноярского края. Одними муниципальными ресурсами в озеленении города не обойтись, поэтому руководитель Красноярска рассчитывает на поддержку бизнеса, УК и активных жителей.

Также хорошим подспорьем для администрации является муниципальный питомник. Осенью для компенсационных посадок будут высажены из него на улицы 1,5 тысячи деревьев. Все они адаптированы к городской среде