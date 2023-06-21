В Красноярске завели уголовное дело на мужчину, который с балкона выбросил собаку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завели уголовное дело на мужчину, который с балкона пятого этажа выбросил собаку. Об этом сообщает МВД по краю.

19 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина выбросил собаку с пятого этажа дома на улице 26 Бакинских комиссаров. От падения животное погибло. Прибывшие на место полицейские забрали тело собаки и направили его на экспертизу.

Предварительно установлено, что животное стало случайной жертвой ссоры между братом и сестрой. Когда женщина ушла из дома, мужчина, будучи пьяным, выбросил собаку на бетонный козырек магазина.

Уголовное дело завели по статье по статье «Жестокое обращение с животным». Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.