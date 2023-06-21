В Красноярском крае завели уголовное дело на пьяного отца, избивавшего 16-летнюю дочь за неприготовленную еду

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В Партизанском районе Красноярского края следователи СК завели уголовное дело в отношении пьяного отца, избивавшего 16-летнюю дочь за любую провинность. Как сообщили в ведомстве, мужчина издевался над девочкой за неприготовленную еду, опоздания на минуту и прочее.

Следователи выяснили, что мужчина воспитывал дочь один, мать девочки лишена родительских прав. Отец постоянно напивался, не работал и вообще не хотел заботиться о своём ребенке.

О том, что мужчина издевался над дочерью, стало известно во время суда по лишению его отцовских прав. Сейчас девочка находится под опекой двоюродной сестры.