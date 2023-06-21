В Красноярске пьяный мужчина пытался ограбить инвалида

Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска пьяный мужчина пытался ограбить инвалида. Об этом сообщает МВД по краю.

Вечером 18 июня к сотрудникам полиции подошла обеспокоенная женщина и сообщила, что на перекрестке улиц Ленина и Парижской Коммуны происходит потасовка. Оказалось, что там к красноярцу с ограниченными возможностями подошел ранее судимый мужчина и начал требовать отдать ему все ценные вещи и деньги. Злоумышленник получил отказ, однако слова его не остановили. Он попытался сорвать с шеи жертвы серебряную цепочку, забрать документы и выкрасть 5 тысяч рублей.

Кража не удалась. Задержанный пояснил полицейским, что был пьян и не отдавал отчет своим действиям. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на грабеж». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.