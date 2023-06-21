Фото: Университет Решетнева

В Красноярске самая короткая ночь ожидается 21 июня. Как рассказал руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков, в регион придет лето с астрономической точки зрения.

21 июня наступит день летнего солнцестояния: в 21.57 по красноярскому времени. В этот момент Солнце будет находиться выше всего над горизонтом и продолжительность дня составит 17 ч. и 37 мин.

Веселков отмечает, что у этого явления есть своя особенность. Земля в это время максимально далеко от Солнца в своем годичном движении. Исходя из этого лето в северном полушарии немного мягче, чем в южном. Лето в тех краях наступит в то время, когда у нас будет зима.