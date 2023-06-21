На трассе Красноярск – Элита с 22 июня вновь изменится схема движения

Фото: КРУДОР

С 22 июня на трассе Красноярск – Элита вновь будет изменена схема движения. Как сообщают в КРУДОР, изменение коснется участка неподалеку от остановки Мясокомбинат – где в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» была проведена глобальная реконструкция.

Теперь транспортный поток, движущийся в Элиту, сместят вправо на старую трассу. В Красноярск же автомобили пустят по левой стороне нового участка дороги. Для удобства водителей будут установлены оповещающие знаки.

Ориентировочно такая схема движения будет действовать до середины июля. Изменения связаны с работами по сопряжению реконструированных участков дороги.

Напомним, что после реконструкции (2025 год) пропускная способность маршрута Красноярск – Элита увеличится в полтора раза. Дорога будет четырёхполосной, с современным освещением, тротуарами и остановками.