Красноярские полицейские спасли трех котят

Фото: МВД по краю

В Красноярске полицейские спасли котят, запертых в гараже. Историей спасения поделились в МВД по краю. В субботу, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что из одного запертого гаража на улице Новой доносится мяуканье. Решение было принято сразу же – нужно вызволять котят из передряги. На место выехало трое полицейских, но быстро установить владельца помещения не удалось.

Созрел другой план действий: стажер полиции залез на крышу гаража и снял решетку с вентиляции. Его товарищи подставил к отверстию палку, чтобы котята могли спуститься. Это сработало. Наружу выбрались два ослабленных котенка. Их увезли в отдел, накормили, напоили, а затем передали в ветеринарную клинику.

На следующий день сотрудники вновь приехали к злополучному месту и услышали, что внутри заперт еще один котенок. Его спасли. Драматический триллер получил хорошую концовку.

В приюте уже дали имена спасенным котятам. Одну девочку назвали Юся, другую - Женька, а мальчика - Пэпсик.