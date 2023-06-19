Красноярская администрация ищет подрядчика для строительства детского сада на Бугаче

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская администрация объявила о поисках подрядчика для строительства детского сада на Бугаче. Как сообщают в мэрии, запуск дошкольного учреждения запланирован на осень 2024 года.

Сад будет располагаться рядом с новой самой большой за Уралом 159 школой, рассчитанной на 1550 учащихся. Дошкольное учреждение будет готово принять 300 ребятишек разного возраста.

Подрядчик должен приступить к работам уже этим летом, к сентябрю на площадки должны быть установлены сваи.

Общая стоимость работ составит около 385 миллионов рублей.