В Красноярске пьяный водитель удирал от ДПС и улетел в кювет возле Авиаторов

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске пьяный лихач на Volkswagen удирал ночью от ДПС и улетел в кювет возле Авиаторов. Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадал пассажир нарушителя – его увезли в больницу.

Все произошло около 3-х ночи с субботы на воскресенье. Водитель ехал с большой скоростью, когда инспекторы ГИБДД попросили его остановиться. Мужчина не среагировал и только увеличил скорость, началась погоня.

Водитель не смог справиться с управлением, улетел в кювет. Сам не пострадал, но вот его пассажир получил травмы.

После освидетельствования выяснилось, что автолюбитель сильно пьян – анализы показали 0,83 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха.

Теперь водителя накажут за несколько нарушений: не пристегнутый ремень, отсутствие страховки, пьяное вождение и игнорирование требований остановки.