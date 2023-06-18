На пост губернатора Красноярского края выдвинули еще одного кандидата Фото: Мария ЛЕНЦ

На пост губернатора Красноярского края выдвинут еще один кандидат. Им стал Андрей Новак, ныне – заместитель председателя Законодательного собрания края, возглавляющий региональное отделение КПРФ.

Таким образом на этот час известно о трех партийных воздвиженцах. Это врио губернатора Михаил Котюков, он представитель «Единой России» и пока что единственный, кто падал в краевой избирком документы на регистрацию его кандидатом. Также партия «Новые люди» приняла решение об участие в предвыборной гонке своего краевого лидера Дениса Терехова. Добавим, что ранее звучала фамилия Александра Глискова, он представляет ЛДПР, но пока нет информации о его официальном выдвижении.

Губернатора края предстоит выбрать в единый день голосования, который назначен на 10 сентября.