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НовостиОбщество18 июня 2023 3:29

На пост губернатора Красноярского края выдвинули еще одного кандидата

Им стал депутат Заксобрания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На пост губернатора Красноярского края выдвинули еще одного кандидата

На пост губернатора Красноярского края выдвинули еще одного кандидата

Фото: Мария ЛЕНЦ

На пост губернатора Красноярского края выдвинут еще один кандидат. Им стал Андрей Новак, ныне – заместитель председателя Законодательного собрания края, возглавляющий региональное отделение КПРФ.

Таким образом на этот час известно о трех партийных воздвиженцах. Это врио губернатора Михаил Котюков, он представитель «Единой России» и пока что единственный, кто падал в краевой избирком документы на регистрацию его кандидатом. Также партия «Новые люди» приняла решение об участие в предвыборной гонке своего краевого лидера Дениса Терехова. Добавим, что ранее звучала фамилия Александра Глискова, он представляет ЛДПР, но пока нет информации о его официальном выдвижении.

Губернатора края предстоит выбрать в единый день голосования, который назначен на 10 сентября.