В Красноярском крае после серии краж поймали двух братьев-воров

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В Красноярском крае задержали серийных похитителей имущества из гаражей. Ими оказались двое братьев, 1984 и 1998 годов рождения: мужчины вскрывали замки и вывозили чужие вещи, причем даже крупные – вроде лодки или мотоцикла.

Полицейские установили, что для своих грязных дел братья специально изготовили отмычки. Помимо лодки и мотоцикла они украли электроинструменты, автомобильные шины, лодочный мотор и многое другое. Часть украденного в ходе обысков удалось вернуть.

Всего мужчины успели совершить 40 краж на территории Красноярска, Емельяново, Березовки и Бородино. Сумма похищенного превысила 2,6 млн рублей. Сейчас старший брат дожидается суда под стражей, а младший – под домашним арестом.