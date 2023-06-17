В Красноярске задержали мужчину, который превратил квартиру в наркопритон

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержали местного жителя, который превратил собственное жилище в наркопритон. Он систематически предоставлял наркоманам возможность «кольнуться» у себя в квартире, причем сам красноярец проживал в ней же.

Сам мужчина при задержании признался, что ранее уже был судим по наркотической 228-й статье. Он ранее употреблял наркотики сам. Когда к красноярцу нагрянули силовики, он сразу же признал свою вину.

– По данному факту дознавателем отделения дознания отдела полиции № 8 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ. В отношении гостеприимного хозяина дома избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в полиции.