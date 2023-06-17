В Красноярске водитель легковушки погубил пассажира в ДТП со столбом

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске водитель легковушки намотал свою «Тойоту» на опору электроосвещения. В машине в этот момент, помимо него, находился пассажир – 24-летняя девушка. Она погибла на месте еще до приезда скорой помощи.

Трагедия произошла на Дубровинского, в районе дома №112. Водитель также получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, и водитель и пассажир были пристегнуты ремнями. Был ли пьян водитель, позже установит медосвидетельствование. Сейчас в ГИБДД проводят проверку.