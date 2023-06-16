В Красноярске можно отследить качество атмосферного воздуха при помощи QR-кода

Фото: правительство края

В Красноярске появились билборды с QR-кодом при помощи которого можно отследить качество атмосферного воздуха. Как сообщают в минэкологии, данные мониторнига выводятся в реальном времени.

Всего установлено 40 стендов. Также QR-код с мониторингом можно увидеть в муниципальном транспорте. Ежедневно ролики с закодированной ссылкой транслируются для пассажиров 83 автобусов, 25 трамваев и 20 троллейбусов.

Напомним, что в регионе активно развивается территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха. В настоящее время она состоит из 15 автоматизированных постов наблюдений (АПН). Девять постов размещены в Красноярске и его пригороде, остальные в Лесосибирске, Зеленогорске, Канске, Сосновоборске, Минусинске и Ачинске. В этом году автоматизированный пост появится и в городе Назарово.

Все АПН оснащены современным оборудованием, посты в непрерывном режиме измеряют до 16 показателей загрязняющих веществ.