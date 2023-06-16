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НовостиОбщество16 июня 2023 7:21

В Красноярске улицу Дубровинского частично перекроют до середины августа

Проехать нельзя будет с 19 июня
Вячеслав КУИМОВ
Фото: СГК

Фото: СГК

С понедельника, 19 июня, улица Дубровинского в Красноярске будет частично перекрыта. Об этом сообщает СГК.

Автомобилистов и пешеходов просят обратить внимание, что движение будет закрыто в обе стороны от Парижской Коммуны до музейного центра на Стрелке.

С неудобствами придется смириться до середины августа. Для объезда водители могут использовать улицу Карла Маркса или проспект Мира.

Ограничения связаны с ремонтом тепловой сети. В СГК отмечают, что «‎от исправности этих коммуникаций зависит тепло и горячая вода в домах десятков тысяч жителей Центрального района».