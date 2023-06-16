Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 2:20

В Свердловском районе Красноярска владельцы 50 незаконных построек добровольно убрали их

Их выявили сотрудники районной администрации в ходе еженедельных рейдов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация

Фото: администрация

В Свердловском районе Красноярска владельцы 50 незаконных гаражей и павильонов добровольно снесли сооружения. Как рассказали в администрации, их выявили сотрудники в ходе еженедельных рейдов.

После факта обнаружения незаконной постройки, владельцу направляется уведомление о необходимости добровольного демонтажа. Если же собственник игнорирует требование снести свое сооружение, то ликвидация происходит за счет бюджета.

Работа по выявлению и демонтажу незаконных временных сооружений на территории района будет продолжена – до конца года необходимо убрать ещё порядка 50 таких объектов.