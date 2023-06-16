Красноярский мэр Владислав Логинов проверил реализацию развития сети городского освещения

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский мэр Владислав Логинов лично проверил, как идет реализация проекта развития сети городского освещения. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

Глава краевой столицы побывал на правом берегу, где сейчас активно идут работы. Уличные фонари и сети монтируют на улицах Богдана Хмельницкого и Кишиневской. По этим участкам жители ходят до железнодорожной платформы «Октябрьская».

В Красноярске планируют обновить или установить освещение на 20 объектах в этом году. Большую часть списка сформировали исходя из запросов жителей. Особое внимание – местам вблизи соцучреждений.

Уже завершены работы около школы на Воронова и Турбинной. Сейчас модернизируют освещение на Новой Заре.