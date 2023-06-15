Водитель легковушки погиб после лобового ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Фото и видео: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП в Рыбинском районе. На 8 километре дороги «Бородино-Заозерный» водитель легковушки влетел в грузовик. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Как сообщили в полиции, водитель «Хонды» выскочил на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Хино». Выжить шансов у водителя легкового авто было мало – от передней части автомобиля мало что осталось. Грузовик тоже получил сильные повреждения, но его водитель остался жив.

– В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Инспекторы ДПС осуществляют ручное регулирование движения на данном участке дороги, – добавили в ГИБДД.