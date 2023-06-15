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НовостиОбщество15 июня 2023 13:55

Более сотни волонтеров-поисковиков проведут учения в Красноярском крае

Добровольцы будут обучаться под руководством МЧС
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае пройдут масштабные учения волонтеров-поисковиков. Они состоятся в Емельяновском районе: на мероприятие съедутся более сотни участников со всего СФО. Программа учений рассчитана на три дня – сами учения проходят при поддержке МЧС.

– Профессиональная подготовка добровольцев, которая бы отвечала современным стандартам спасательных работ – это необходимость. Уверена, что эта инициатива будет способствовать выходу наших добровольцев на качественно новый уровень в спасении человеческих жизней, – отметила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Отметим, что такие профессиональные учения волонтеров проходят каждый год. В этом году они пройдут с 19 по 21 июня на базе регионального центра патриотического воспитания «Юнармия».