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НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:18

Жительницу Тувы осудили на 3,5 года за продажу наркотиков в двух регионах

Она распространяла запрещенные вещества в Кызыле и Абакане
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 июня молодой жительнице Кызыла был вынесен приговор по делу о незаконном сбыте наркотиков через интернет. Об этом сообщает СК республики.

С июня по июль 2022 года 18-летняя обвиняемая занималась сбытом запрещенных веществ в крупных размерах. Она все делала по инструкциям: сначала забирала большую партию наркотика, затем расфасовывала его, а после этого прятала закладки не только на территории Кызыла, но и в Абакане.

Сотрудники полиции задержали обвиняемую в ходе специальной операции в июле 2022 года. В ходе обыска стражи порядка обнаружили и изъяли синтетические наркотики.

Закладчице назначено лишение свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.