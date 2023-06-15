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Компания СГК объявила о переносе сроков планового отключение горячей воды в четырех районах Красноярска, подключенные к ТЭЦ-2.

Обратить внимание на новый график нужно жителям Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. Горячая вода в их домах будет недоступна с 17 по 26 августа (прошлый план: с 31 июля до 9 августа). Подробнее здесь.

Такое решение было принято в связи с корректировкой графика плановых ремонтов на трубопроводах. В СГК заявили, что они стремятся «минимизировать отключения горячей воды у красноярцев в конце сезона больших ремонтов».