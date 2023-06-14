В Красноярске заправки сети КНП перейдут под бренд «ЛУКОЙЛ»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закроются семь заправок, принадлежащих сети «Красноярскнефтепродукт» (КНП). Сами АЗС продолжат работать, но уже под другим брендом: они сменят название на следующей неделе. Перемены связаны с расторжением договора франчайзинга.

Известно, что эти заправки принадлежат сети «Магнат-РД», и управлялись КНП по договору с компанией. Теперь же эти АЗС перейдут под бренд «ЛУКОЙЛ» – он впервые зайдет в Красноярск.

Под смену вывесок попадут АЗС по улицам 2-я Брянская, 2-я Красногорская, Партизана Железняка, 60 лет Октября, Монтажников, Волжская, а также на улице Кирова в поселке Березовка.