В красноярских школах появятся советники по воспитанию

Фото: мэрия Красноярска

Советники директоров по воспитанию детей начнут работать в красноярских школах с 1 сентября. Главная задача новых специалистов заключается в том, чтобы помочь детям раскрыть свой потенциал, понять их интересы и вовлечь их во внеучебную деятельность. Об этом сообщила мэрия.

Для школьников создадут Центры детских инициатив, где они смогут разрабатывать и осуществлять свои собственные внеклассные проекты под руководством советников.

Отбор кандидатов на новую должность проходил через конкурс «Навигаторы детства 3.0», который прошел в Красноярском крае с 29 мая по 11 июня. В конкурсе приняли участие педагоги, студенты ВУЗов, колледжей и училищ. Они представляли свои электронные портфолио и проходили онлайн-тестирование. Затем их собеседовали эксперты по образованию. В результате было отобрано 88 человек.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Министерством просвещения в рамках нацпроекта «Образование». С начала нового учебного года советники директоров школ по воспитанию будут работать во всех регионах страны.