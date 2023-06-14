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НовостиОбщество14 июня 2023 4:22

Жители Красноярска стали чаще жаловаться на крыс

Роспотребнадзор назвал УК, где это происходит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жители Красноярска стали чаще жаловаться на крыс

Жители Красноярска стали чаще жаловаться на крыс

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска стали чаще жаловаться на крыс во дворах и подвалах. За месяц – более десятка обращений поступило в региональное управление Роспотребнадзора. Каждое из них было рассмотрено, специалисты побывали на местах, все проверили – жалобы подтвердились.

- По результатам их рассмотрения Управлением Роспотребнадзора объявлены предостережения как управляющим компаниям, так и организации, которая занимается грузоперевозками — ООО «АТЦ», ООО УК «ЖСК», ООО «Офис-Партнер», ООО УК «Новопокровская», - рассказали в ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск.

Страдают от неприятного соседства с грызунами не только красноярцы, но и жители других территорий края. Из Норильска пришла жалоба – крысы бегают в тамбуре подъезда и во дворе дома на улице Севатопольской. Присутствует трупный запах и запах помета грызунов. Управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, также предупредили о последствиях, если не примет меры и не устранит крыс.