Жители Красноярска стали чаще жаловаться на крыс Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска стали чаще жаловаться на крыс во дворах и подвалах. За месяц – более десятка обращений поступило в региональное управление Роспотребнадзора. Каждое из них было рассмотрено, специалисты побывали на местах, все проверили – жалобы подтвердились.

- По результатам их рассмотрения Управлением Роспотребнадзора объявлены предостережения как управляющим компаниям, так и организации, которая занимается грузоперевозками — ООО «АТЦ», ООО УК «ЖСК», ООО «Офис-Партнер», ООО УК «Новопокровская», - рассказали в ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск.

Страдают от неприятного соседства с грызунами не только красноярцы, но и жители других территорий края. Из Норильска пришла жалоба – крысы бегают в тамбуре подъезда и во дворе дома на улице Севатопольской. Присутствует трупный запах и запах помета грызунов. Управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, также предупредили о последствиях, если не примет меры и не устранит крыс.