Под Красноярском погиб водитель квадроцикла. Фото: ГИБДД

Под Красноярском погиб 41-летний мужчина в результате ДТП. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, трагедия случилась в поселке Манский, в СНТ «Красная поляна» накануне вечером, 12 июня.

Водитель сел за руль вездехода «Стелс» без защитной экипировки и мотошлема. В какой-то момент не справился с управлением и опрокинулся буквально на ровном месте. Увы, но когда прибыла вызванная очевидцами бригада скорой помощи, медикам осталось только констатировать смерть и забрать тело в морг для экспертизы.

Дорожные полицейские напоминают, что квадроцикл – это полноценное транспортное средство, для вождения которого необходимо водительское удостоверение соответствующей категории, а также мотошлем и защитная экипировка.