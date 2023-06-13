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НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:42

Под Красноярском погиб водитель квадроцикла

Не справился с управлением
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Под Красноярском погиб водитель квадроцикла. Фото: ГИБДД

Под Красноярском погиб водитель квадроцикла. Фото: ГИБДД

Под Красноярском погиб 41-летний мужчина в результате ДТП. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, трагедия случилась в поселке Манский, в СНТ «Красная поляна» накануне вечером, 12 июня.

Водитель сел за руль вездехода «Стелс» без защитной экипировки и мотошлема. В какой-то момент не справился с управлением и опрокинулся буквально на ровном месте. Увы, но когда прибыла вызванная очевидцами бригада скорой помощи, медикам осталось только констатировать смерть и забрать тело в морг для экспертизы.

Дорожные полицейские напоминают, что квадроцикл – это полноценное транспортное средство, для вождения которого необходимо водительское удостоверение соответствующей категории, а также мотошлем и защитная экипировка.