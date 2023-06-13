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НовостиОбщество13 июня 2023 5:12

В Красноярске уволили главврача за плохую организацию работы в травмпунктах

Такое решение принял краевой минздрав
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске уволили главврача за плохую организацию работы в травмпунктах

В Красноярске уволили главврача за плохую организацию работы в травмпунктах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Неделя началась с громкого увольнения: в Красноярске лишился должности главный врач больницы № 7, который отвечал за организацию работы травматологических пунктов в городе. Такое решение принято региональным минздравом, о чем рассказала заместитель министра Марина Бичурина, сообщают Sibnovosti.

Об этом же рассказал в своем телеграм-канале и депутат Законодательного собрания Илья Зайцев, подчеркнув, что главная претензия – неудовлетворительная организация неотложной помощи. Действительно, красноярцы не раз жаловались на это. Видимо, количество обращений достигло такого количества, что минздрав принял соответствующее решение.