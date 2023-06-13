В Красноярске под застройку отдают 11 гектаров земли возле онкодиспансера Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска утвердила еще один участок под жилую застройку. Документ появился на официальном портале за подписью главы города Владислава Логинова. Речь идет о жилом районе «Иннокентьевский», территория более 11 гектаров располагается на берегу Енисея, возле краевого онкодиспансера.

По условиям это должна быть комплексная застройка: то есть строительная компания, которая будет осваивать участок, в свой план должен буден внести социальные объекты – школу, садик, медицинское учреждение, магазины. Этажность жилых домов составит до 8 этажей и несколько 25-этажных свечек. Срок реализации – 8 лет.

В настоящее время на территории находятся старые одноэтажные и двухэтажные дома на улицах Смоленской и 2-й Красноярской улицах, которые признаны аварийными.