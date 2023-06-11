«Красноярские Столбы» вновь открылись для туристов Фото: Мария ЛЕНЦ

Рекреационная территория национального парка «Красноярские Столбы» вновь открылась для туристов с 10 июня. Об этом сообщает администрация ООТ на своем официальном сайта: «Ранее введенные ограничения на посещение территории национального парка сняты, в связи с выпавшими осадками».

Действительно весь субботний 10 июня день был пасмурным, шли дожди, лесной массив напитался влагой. Данные с метеорологической станции, расположенной на кордоне Нарым, на 15:00 часов дня показали, что количество осадков составило 6,7 мм воды на квадратный метр площади. Таким образом, класс пожарной опасности по условиям погоды снизился с 4 до 1-го класса.

Напомним, что «Столбы» в этом году закрывались дважды по причине высокой пожарной опасности. Можно представить, сколько туристов придет туда эти два праздничных дня – 11 и 12 июня. В минувшем 2022 году национальный парк посетило более миллиона человек. И этот показатель растет с каждым годом.