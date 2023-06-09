На Хатанге из-за сильнейшего паводка погиб мужчина

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На реке Хатанге произошел сильнейший за последние 30 лет паводок. Вода затопила окрестные территории, и одной из жертв наводнения оказался мужчина, житель поселка Кресты, который решил заночевать в охотничьем балке.

Как рассказал паблик «Наш Таймыр» погибший, Андрей Купчик, по всей видимости спал, когда вода начала прибывать. Когда мужчина проснулся, его балок уже был затоплен – выбраться из него было уже невозможно.

Местные жители отмечают, что вода затопила даже часть села Хатанга, не спасла даже дамба, которую насыпали вдоль населенного пункта еще во время предыдущего сильного наводнения. Подтопленным остается микрорайон Полярной ГРЭ.