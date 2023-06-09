Две вспышки бешенства зафиксированы в Красноярском крае

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Две вспышки бешенства зафиксированы 7 июня на территории Каратузского района. Один случай был зарегистрирован в деревне Алексеевка, где заболел волк, а другой – в селе Качулька, где заразилась собака. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Специалисты «Каратузского отдела ветеринарии» уже провели необходимую работу, направленную на предотвращение распространения этого опасного заболевания. Также был осуществлен обход неблагополучных населенных пунктов с целью выявления больных животных и проведения вакцинации.

В Россельхознадзоре напомнили о необходимости прививки домашних животных. Не следует забывать о том, что бешенством может заболеть человек. Вирус передается при укусе со слюной больного животного.