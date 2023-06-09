Фото: управление дорог Красноярска

В Красноярске начали наносить разметку на отремонтированный Коммунальный мост. Как сообщили в администрации, часть разметки уже есть, оставшийся фронт работ будет продолжен в ночь на 10 июня, чтобы не создавать заторы в течения дня.

Также в ближайшие дни начнут размечать улицы Парижской Коммуны, Взлетная, Ястынская, Металлургов, Якорный и Вузовский переулки, проспекты Николаевский и Свободный, а также Николаевский мост.

Напомним, что после завершения ремонта Коммунального моста, начнутся работы на Октябрьском.