В Красноярске с конца мая высадили 400 новых деревьев

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске за конец мая и начало июня высадили 400 новых деревьев и кустарников. Озеленители прошлись по набережной и ряду улиц: теперь из-за жаркой погоды им приходится обильно поливать новые посадки.

– При высокой температуре саженцы требуют полива, даже если идет дождь. В среднем полив в жаркую погоду проводят раз в 3 дня, в дождливую – 1 раз в неделю, – пояснили в мэрии.

Также специалисты сейчас обследуют деревья и кустарники, высаженные за последние три года. Эти посадки находятся на гарантии, так что подрядчикам придется заменить саженцы, если с ними будет что-то не так.