Жительница Красноярска по указке мошенников продала свою квартиру. Фото: МВД

Жительница Красноярска по указке мошенников продала свою квартиру. К сожалению, поверила неизвестным людям из мессенджера и нажила себе проблем. Теперь этой историей занимается полиция. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

Началось все в апреле этого года. Звонок, некая Анна представилась сотрудницей Центрального банка России. Сообщила, что злоумышленники подали от имени пенсионерки заявки на получение кредита в 16 банках. Чтобы опередить их, она сама должна взять кредиты и положить деньги на «безопасный счет». Доверчивая красноярка так и сделала – в итоге 360 тысяч рублей перетекли на счет мошенников. Кстати, в одном из банков менеджер спросила, на какие цели ей столько денег. Ответ был (как научили мошенники) – на ремонт.

Но это еще не все. В мае снова звонок от той самой Анны, к разговору подключился «следователь полиции». На сей раз они стали обрабатывать женщину, что мошенники покушаются на ее квартиру. Значит, нужно продать ее и снова перевести деньги на безопасный счет. Потерпевшая так и сделала. Кстати, риэлтор спросил, почему она продает недвижимость, да так срочно. «Переезжаю в другой регион» - ответила потерпевшая. И вскоре перевела в бездонный карман преступников еще 2,1 миллиона рублей. Слишком поздно она поняла, что ее обманули. Полиция сейчас занимается ее делом. А вопросы с кредитами, взятыми в банках, придется решать ей самой: объяснения «меня обманули» там не примут.