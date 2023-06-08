Бывший директор красноярского «Патриота» обвиняется в коррупции

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СК по краю сообщил о завершении расследования дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Патриот» в Красноярске. Его обвиняют в 20 случаях коррупционных преступлений, включая мошенничество и злоупотребление служебным положением.

С апреля 2016 года до августа 2022 года чиновник устроил на работу пятерых своих знакомых в качестве специалистов, которые на самом деле не выполняли свои реальные обязанности. Для оформления мнимой занятости, другие сотрудники учреждения «табелировали»‎ фиктивных работников по указанию директора.

Липовые работники получали зарплату, а затем передавали деньги начальнику. Таким образом, он обогащался за счет учреждения. Кроме того, используя свои полномочия, он передал спортивное оборудование организации своему знакомому, а также заключал фиктивные договоры на поставку канцтоваров и веревок.

Подсчитано, что главному управлению молодежной политики и туризма администрации Красноярска и муниципальному учреждению причинен материальный ущерб в размере более 6 миллионов рублей.

На стадии предварительного следствия обвиняемый полностью возместил ущерб.