В Красноярске впервые провели сложную операцию на глазах

Фото: Краевая клиническая больница

В Красноярске впервые провели операцию пациенту с эндокринной офтальмопатией. Это хроническое аутоиммунное заболевание глаз, которое с возрастом может привести к потере зрения. Лечение включает в себя медикаментозные и хирургические методы – но проводить подобные операции до недавнего времени было возможно лишь на федеральном уровне или в Москве.

– Хирургическая декомпрессия орбиты – операция, направленная на лечение особо тяжелых форм эндокринной офтальмопатии. В Красноярском крае существует необходимость около 100 операций в год, из них 30 по срочным показаниям в связи с прогрессирующей потерей зрения, – рассказали врачи.

Сегодня в Красноярском крае состоялась первая такая операция. Она прошла на базе нейрохирургического отделения №2 Краевой клинической больницы. В операции участвовали нейрохирурги Павел Шнякин и Гасымлы Ильхам Джамил оглы при участии врача-эндокринолога Сергея Догадина.