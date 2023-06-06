В Красноярске вводится режим черного неба Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вводится режим черного неба. Кроме того, неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются еще в трех городах края – Минусинске, Ачинске и Назарово. Об этом сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Конкретно, когда вводится режим НМУ:

- в Красноярске и Минусинске с 19.00 часов 6 июня до 19.00 часов 9 июня,

- в Ачинске и Назарово с 19.00 часов 6 июня до 07.00 часов 9 июня.

Управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории перечисленных городов.

Из сообщений Среднесибирского УГМС: 7 – 9 июня в Красноярске, Абакане и Кызыле ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. В центральных и южных районах Красноярского края, в республиках Хакасия и Тува сильная жара, максимальная температура воздуха +35° и выше. Местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.