Красноярский театр оперы и балета запускает проект для слабовидящих зрителей

Фото: Ксения Никиенко

Красноярский театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского запускает новый проект для слабовидящих и незрячих зрителей «Театр. Услышать и почувствовать». Как рассказала автор идеи Ксения Никиенко, в нем приняли участие известные артисты театра – солисты оперной труппы Дарья Рябинко и Севастьян Мартынюк.

Для людей с ОВЗ по зрению создали тифлоаудиогид, сопровождаемый тактильными рисунками. Он позволяет познакомиться с историей театра, детальным описанием здания и трех его фойе. Тифлотекст был создан совместно со Всероссийской организацией слепых в Красноярском крае.

- Хочется, чтобы в нашем городе появлялось все больше и больше проектов, которые смогут сделать культурную среду более доступной для всех, - рассказывает автор проекта, студентка СФУ ИФиЯК Ксения Никиенко.

Узнать подробнее о тифлоэкскурсии можно здесь.