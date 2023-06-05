Жителя Норильска задержали за дискредитирующую военных наклейку на авто и посты в соцсетях

Снимок с домашнего обыска мужчины. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Житель Норильска стал фигурантом уголовного дела за дискредитацию ВС РФ. Еще год назад его привлекли к административке за наклейку, дискредитирующую военных, на заднем стекле автомобиля. Норильчанина предупредили, что во второй раз наступит уголовная ответственность, однако противоправных увлечений он не бросил.

В прошлом июне 29-летний житель Норильска поехал в отпуск в Волгоград, где катался на авто с дискредитирующей наклейкой. Его арестовали на сутки и предупредили о повторной ответственности. Наклейку он снял, но с дискредитирующими лозунгами переместился в интернет.

Спустя некоторое время запретные посты в соцсетях от имени мужчины заметили следователи. Норильчанина снова задержали, но на этот раз завели на него уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы: сейчас он находится под подпиской о невыезде.