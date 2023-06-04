В Красноярске с 5 по 7 июня ожидается аномально жаркая погода

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске синоптики прогнозируют аномальную жару с 5 по 7 июня. Как сообщают в Среднесибирском УГМС, температура воздуха в эти дни прогреется выше нормы на 7 градусов.

Так в понедельник 5 июня днем за окошком будет +33 градуса жары. К вечеру похолодает, но совсем чуть-чуть – до +27. Осадков и облаков не ожидается

6 июня днем температура воздуха будет держаться на отметке +32, к ночи опустится до +25. Осадков синоптики не прогнозируют.

Самым жарким среди аномальных дней станет среда, 7 июня. Там температура воздуха прогреется до +35 днем, +28 вечером. Но возможен небольшой летний дождик.