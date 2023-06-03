В Красноярске будут судить недобросовестного интернет-продавца

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске предстанет перед судом обвиняемый в мошенничестве. Мужчина продавал в интернете пиломатериалы, однако беря у покупателей деньги, не собирался поставлять им товар. После заявления в полицию от одного из покупателей мужчину нашли и задержали.

Как рассказали в полиции, когда-то у продавца действительно была пилорама, и он добросовестно производил пиломатериалы, которые продавал в интернете. Однако из-за повышения цен на лес ему стало не хватать денег на покупку сырья, возникли задержки с производством. Однако бизнесмен продолжил принимать заказы и брать предоплату, рассчитывая, что ситуация как-то разрешится сама собой.

Один из покупателей перевел ему за два заказа 79 тысяч рублей. Поняв, что товара ему не видать, он обратился в полицию. В ходе следствия бизнесмен смог возместить обманутому покупателю лишь 10 тысяч рублей.

Скоро состоится суд: по статье о мошенничестве мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. В полиции отметили, что сейчас он находится в СИЗО Ачинска, куда его посадили по подозрению в совершении подобного мошенничества в отношении других клиентов.