Под Красноярском поймали пьяного водителя, который перевозил трех детей

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Емельяновском районе полиция задержала мужчину, который сел за руль с признаками опьянения. Ехал он не один, а с тремя малолетними детьми. Как рассказали в полиции, детские автокресла были только у детей 1 года и 4 лет, а вот 6-летний мальчик перевозился с нарушениями.

Полиция заметила неадекватное состояние водителя во время штатной проверки документов. Освидетельствование на алкоголь показало отрицательный результат, однако ехать в больницу для проверки на наркотики мужчина отказался. При этом ранее его уже лишали прав за пьяную езду.

– За невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по решению суда мужчина был арестован на 10 суток. Также в отношении него составлены административные материалы за нарушение требований к перевозке детей и отсутствие полиса ОСАГО, – отметили в полиции.

Детей у мужчины забрали и передали матери. На отца составили протокол о неисполнении своих родительских прав.