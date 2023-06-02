Красноярцев предупредили о серьезных пробках у «Планеты» в выходные

Фото: Мария ЛЕНЦ

В грядущие выходные жителям Красноярска стоит ожидать серьезных пробок на некоторых участках, в том числе возле ТРЦ «Планета». Это связано с дорожными работами: возле торгового центра будут асфальтировать улицу Алексеева и улицу Авиаторов.

Работы будут проходить с 8:00 до 22:00 и в субботу, и в воскресенье, поэтому автомобилистам советуют выбирать альтернативный маршрут, а по возможности вообще перемещаться пешком.

Отметим, что ремонт также будет проходить на Свердловской, в районе Николаевского моста, а также на Карла Маркса и Калинина.