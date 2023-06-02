В Красноярском краевом перинатальном центре в мае родилось 272 малыша Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском краевом перинатальном центре в мае родилось 272 малыша. Такие результаты озвучивает краевой минздрав, подводя итоги работы медицинского учреждения за последний весенний месяц. Итак, из 272 детей мальчиков – 126, девочек – 146. На этот раз численное превосходство остается именно за представительницами прекрасного пола.

Добавим, что в мае родилось 16 двойняшек, а вот тройняшек не было. Самым маленьким ребенком мая оказалась девочка – ее вес при рождении составил 550 граммов. Самым большим ребенком мая стал мальчик – его вес при рождении составил 4510 граммов.

Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства — это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям и женщинам.