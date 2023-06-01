Летевший из Красноярска пассажир бизнес-класса отобрал у стюардессы коньяк и курил в туалете

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция задержала авиадебошира, который летел из Красноярска в Москву. Мужчина купил билет в бизнес-класс и, вероятно, почувствовал вкус роскошной жизни: он начал вызывающе себя вести, мешал другим пассажирам и даже пытался подраться с экипажем.

Как пишет телеграм-канал «Авиаторщина», сначала буйный пассажир решил закурить в туалете. Датчики не сработали, но запах дыма почувствовали стюардессы, и сделали мужчине замечание. Однако на это вип-пассажир отреагировал агрессивно.

После этого мужчина забрал бутылку коньяка из тележки у стюардессы, заперся в туалете и начал выпивать. Напившись, хулиган начал приставать к другим пассажирам и бортпроводникам, а также вновь пытался закурить в салоне.

В итоге терпение экипажа лопнуло: на буйного мужчину надели пластиковые наручники и связали скотчем, после чего положили на полу в кухне. По прилету в Шереметьево его передали полицейским.